В Туркестане разыскивают пропавшего 4-летнего ребенка

Пропавшего ребенка ищет полиция Туркестана. Вечером 1 декабря в полицию города обратился местный житель и сообщил, что его 4-летний сын, который вышел поиграть, не вернулся домой, сообщает Zakon.kz.

В поисках ребенка задействован весь личный состав полиции. На данный момент стражами порядка проводятся комплексные поисковые работы.



Информация с приметами пропавшего мальчика вместе с фото направлена во все районы. На помощь пришли также волонтеры и местные жители.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Бахыт Айбар Алдиярович, 25.05.2019 года рождения. Его приметы: рост 60-65 см, волосы темно-коричневого цвета. Был одет в серую клетчатую рубашку, брюки коричневого цвета, на ногах черные галоши.