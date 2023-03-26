Казахстан уступает Дании 2:0 после первого тайма

На "Астана Арене" проходит поединок в рамках отборочного этапа к Чемпионату Европы-2024 между футбольными дружинами Казахстана и Дании. И по итогам первой половины игры казахстанцы уступают 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Датские футболисты с первых минут матча стали активно атаковать ворота Игоря Шацкого. И уже на третьей минуте едва их не распечатали.

На 16 минуте ситуация повторилась, и хозяев спасло лишь чудо.

На 21 минуте датский вундеркинд Хойлунд Расмус все же забил и вывел гостей вперед. Он же спустя время удвоил преимущество скандинавов.

Что касается подопечных Магомеда Алиева, то они имели несколько шансов поразить ворота соперника, но им не хватило ни точности, ни везения.

Итог первого тайма – 2:0 в пользу Дании.