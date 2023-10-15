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Матч Дания - Казахстан: первый тайм закончился в пользу датчан

Матч Дания - Казахстан: первый тайм закончился в пользу датчан Фото: Zakon.kz
Первый тайм матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу закончился со счетом 2:0 в пользу датчан, сообщает Zakon.kz

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На 36-й минуте Йонас Винд вывел хозяев вперед, а на второй компенсированной Робет Сков его увеличил.

Во втором тайме на 58-й минуте забил Ян Вороговский.

Cборная Казахстана вышла на этот матч в таком составе: Шацкий, Алип, Марочкин, Быстров, Досмагамбетов, Бейсебеков, Зайнутдинов, Каиров, Самородов, Аймбетов, Оразов.

Ранее сообщалось, что важная игра со сборной Дании началась сегодня в Копенгагене в 00:45.

Перед этой игрой у сборной Казахстана в активе было 12 очков, а у сборной Дании - 13 очков.

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