Промывка мостов и уборка улиц – в Астане началась весенняя саночистка
Во всех районах города после зимнего
периода очищают и промывают ограждения и территорию парков, скверов, площадей,
дворов и других мест массового скопления людей, передает официальный сайт
акимата Астаны.
С самого утра и до позднего вечера коммунальные службы столицы во всех четырех районах города, в том числе и жилых массивах, ведут санитарную очистку территории.
Так, промываются мосты, ограждения, тротуары, дорожные и указательные знаки, очищаются от мусора скверы, парки, общественные пространства и др.
Особое внимание уделяется очистке от пыли и грязи памятников, монументов, малых архитектурных форм.
Также проводятся работы по подпитке корней деревьев, спиливанию сухих веток и т.д. Делается это для того, чтобы сохранить здоровые растения и не дать им зачахнуть.
Стоит отметить, что и жителям следует соблюдать чистоту, только сообща можно сохранить город красивым, комфортным и свободным от мусора.
Ранее в столице было восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции "Заречная".