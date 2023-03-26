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Промывка мостов и уборка улиц – в Астане началась весенняя саночистка

В Астане началась весенняя саночистка Фото: пресс-служба акимата города Астаны
С наступлением теплых дней и активным таянием снега и льда в столице началась весенняя саночистка, сообщает Zakon.kz.

Во всех районах города после зимнего периода очищают и промывают ограждения и территорию парков, скверов, площадей, дворов и других мест массового скопления людей, передает официальный сайт акимата Астаны.

С самого утра и до позднего вечера коммунальные службы столицы во всех четырех районах города, в том числе и жилых массивах, ведут санитарную очистку территории.

Так, промываются мосты, ограждения, тротуары, дорожные и указательные знаки, очищаются от мусора скверы, парки, общественные пространства и др.

Особое внимание уделяется очистке от пыли и грязи памятников, монументов, малых архитектурных форм.

Также проводятся работы по подпитке корней деревьев, спиливанию сухих веток и т.д. Делается это для того, чтобы сохранить здоровые растения и не дать им зачахнуть.

Стоит отметить, что и жителям следует соблюдать чистоту, только сообща можно сохранить город красивым, комфортным и свободным от мусора.

Ранее в столице было восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции "Заречная".

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