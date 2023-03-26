Согласно информации пресс-службы АО "Астана-РЭК", электроснабжение в Астане восстановлено, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, ограничение на подстанции 110/10 кВ "Заречная" было полностью снято в 11:50.

Ранее сообщалось, что ряд жилых комплексов остались без света из-за аварии на подстанции "Заречная".

Позже выяснилось, что на подстанции произошло возгорание ячейки секционного разъединителя 10 кВ. В результате чего произошло аварийное отключение силовых трансформаторов №1 и №2.

