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Электроснабжение в Астане восстановлено

авария Фото: astrec.kz
Согласно информации пресс-службы АО "Астана-РЭК", электроснабжение в Астане восстановлено, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, ограничение на подстанции 110/10 кВ "Заречная" было полностью снято в 11:50. 

Ранее сообщалось, что ряд жилых комплексов остались без света из-за аварии на подстанции "Заречная".

Позже выяснилось, что на подстанции произошло возгорание ячейки секционного разъединителя 10 кВ. В результате чего произошло аварийное отключение силовых трансформаторов №1 и №2.

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