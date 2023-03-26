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Ситуация в Украине: Скандинавия создает объединенные силы ПО, Киев намерен созвать СБ ООН

Ситуация в Украине 26 марта Фото: forsvarsmakten.se
Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Беларуси, Путин заявил, что идея создания "глобального НАТО" с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона напоминает военный блок стран "оси" времен Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.
  • На территории Беларуси построят хранилище для тактического ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. Строительство объекта планируют закончить к 1 июля.
  • Киев хочет созвать СБ ООН из-за ядерного оружия России в Беларуси, заявили в МИД страны.
  • США не увидели в этом оснований для корректировки размещения своих собственных ядерных сил, а также признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие, пишут СМИ.
  • МИД Германии назвал заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси "продолжающейся попыткой ядерного запугивания", сообщает немецкая газета Welt.
  • Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Беларуси. Об этом заявил в воскресенье глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
  • Зеленский заявил, что не получал от КНР предложения о посредничестве или о встрече.
  • Россия и Китай развивают сотрудничество, в том числе военно-техническое, но "это не военный союз", рассказал Путин в интервью каналу Россия-24.
  • России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, у РФ очень много такого оружия, но она его пока не применяла, заявил Путин.
  • "Идея создания "глобального НАТО" с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона напоминает военный блок стран "оси" времен Второй мировой войны",  добавил российский президент. Также, по словам Путина, Запад, поставляя оружие в Украину, перешел не только все "красные", но и "бордовые" линии.
  • Германия собирается выслать более 30 российских дипломатов в связи с тем, что они якобы занимаются вербовкой немецких информаторов, сообщает издание Focus.
  • В свою очередь источник в МИД РФ, комментируя эту информацию, заявил: "У Бербок (главы МИД ФРГ Анналены Бербок) шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов – ей понравится".
  • Северная Македония планирует передать Киеву 12 вертолетов Ми-24.
  • Тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на последнюю воскресную молитву перед выселением канонической Украинской православной церкви 29 марта.
  • Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания создадут объединенные силы противовоздушной обороны, направленной на противодействие растущей угрозе со стороны России, говорится в совместном заявлении четырех стран.
  • Западные страны несправедливо требуют от Сербии введения санкций против России, так как при этом они сами увеличивают товарооборот с РФ, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

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