Ситуация в Украине: Скандинавия создает объединенные силы ПО, Киев намерен созвать СБ ООН

Фото: forsvarsmakten.se

Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Беларуси, Путин заявил, что идея создания "глобального НАТО" с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона напоминает военный блок стран "оси" времен Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

На территории Беларуси построят хранилище для тактического ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. Строительство объекта планируют закончить к 1 июля.

Киев хочет созвать СБ ООН из-за ядерного оружия России в Беларуси, заявили в МИД страны.

США не увидели в этом оснований для корректировки размещения своих собственных ядерных сил, а также признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие, пишут СМИ.

МИД Германии назвал заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси "продолжающейся попыткой ядерного запугивания", сообщает немецкая газета Welt.

Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Беларуси. Об этом заявил в воскресенье глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Зеленский заявил, что не получал от КНР предложения о посредничестве или о встрече.

Россия и Китай развивают сотрудничество, в том числе военно-техническое, но "это не военный союз", рассказал Путин в интервью каналу Россия-24.

России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, у РФ очень много такого оружия, но она его пока не применяла, заявил Путин.

"Идея создания "глобального НАТО" с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона напоминает военный блок стран "оси" времен Второй мировой войны", добавил российский президент. Также, по словам Путина, Запад, поставляя оружие в Украину, перешел не только все "красные", но и "бордовые" линии.

Германия собирается выслать более 30 российских дипломатов в связи с тем, что они якобы занимаются вербовкой немецких информаторов, сообщает издание Focus.

В свою очередь источник в МИД РФ, комментируя эту информацию, заявил: "У Бербок (главы МИД ФРГ Анналены Бербок) шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов – ей понравится".

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