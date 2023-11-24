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События в Украине: в НАТО предложили создать "военный Шенген", Киев направил ноту в МИД Польши

События в Украине: В НАТО предложили создать "военный Шенген", Киев направил ноту в МИД Польши Фото: pixabay
НАТО должно ввести "военный Шенген" — создать зону свободного военного перемещения, аналогичную Шенгенской зоне, которая позволит свободное передвижение войск внутри большей части ЕС, сообщает Zakon.kz.
  • В НАТО предупреждают, что чрезмерная бюрократическая волокита препятствует передвижению войск по Европе, и эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией, пишет Reuters.
  • В результате недавнего обстрела Днепровского района Херсона ранены двое детей, заявил глава городской военной администрации Роман Мрочко. Парень 15 лет и девочка 11 лет госпитализированы с различными травмами.
  • Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, накануне получивший ранение при атаке дрона в Запорожской области, умер. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.
  • В Кремле заявляли, что смерть корреспондента является большой трагедией. Убийство журналиста назвали преступлением Киева, оно не останется безнаказанным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закроет все пограничные пункты на границе с Россией, кроме самого северного, в связи с резким увеличением числа мигрантов, которые пытаются пересечь финскую границу.
  • В новый пакет помощи от Германии войдет, кроме прочего, еще одна зенитно-ракетная система Patriot, а Нидерланды готовят помощь на два миллиарда евро — таковы итоги прошедшей 17-й встречи союзников Украины в формате "Рамштайн", которые вкратце изложил министр обороны Украины Рустем Умеров.
  • Посольство Украины Варшаве направило ноту в Министерство иностранных дел Польши после смерти еще одного водителя на пограничном контрольно-пропускном пункте (КПП). Об этом сообщил глава украинского дипломатического представительства Василий Зварыч, пишет ТАСС.

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