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Асхат Оралов поздравил казахстанских футболистов с волевой победой над сборной Дании

Асхат Оралов поздравил с волевой победой над сборной Дании Фото: Facebook/Асхат Оралов
Министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов поздравил отечественную сборную по футболу с победой в матче Казахстан - Дания, сообщает Zakon.kz.

Поздравления министр опубликовал в Facebook.

"На матче отборочного цикла Чемпионата Европы между сборными Казахстана и Дании наши футболисты одержали очень важную победу со счётом 3:2! Соперник был далеко не простым и нашим парням удалось обыграть довольно сильную европейскую команду. Три очка Казахстану принесли точные удары Бахтиера Зайнутдинова, Асхата Тагыбергена, Абата Аимбетова".

Министр особо отметил волю к победе и характер наших спортсменов, которые сумели не только сравнять счет, но и одержать победу.

"Я поздравляю всех казахстанских болельщиков и самих футболистов с этим замечательным результатом, а также хочу выразить отдельную благодарность тренерскому штабу сборной".

Асхат Оралов напомнил, что футбол — один из популярных видов спорта в мире, и Казахстан — не исключение. В него у нас играют миллионы людей всех возрастов, поэтому каждый подобный матч страна ждет с нетерпением.

Министр добавил, что впереди еще много сильных соперников, но начало отборочного этапа наши парни могут записать себе в актив. Также Асхат Оралов пожелал нашей сборной успехов!

Казахстан 26 марта сенсационно обыграл Данию в матче квалификации чемпионата Европы-2024.

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Константин Вноровский
Оралов Асхат Казахстан
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