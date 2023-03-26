Казахстан сенсационно обыграл Данию в матче квалификации чемпионата Европы-2024

Сборная Казахстана одержала волевую победу над Данией. Проигрывая по ходу матча 2:0, казахстанцы сумели собраться и выиграть матч, сообщает Zakon.kz.

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Серию атак на ворота Игоря Шацкого датские футболисты начали с первых минут матча. По итогам первой половины игры на "Астана Арене" казахстанцы уступали 2:0.

Начало второго тайма прошло при некотором преимуществе казахстанской дружины. Но реализовать опасные моменты хозяева долго не могли. А гости, решив задачу-минимум в первом тайме, никуда уже не торопились, и регулярно откатывались к нашим воротам, опасно контратакуя.

На некоторое время игра успокоилась. Тишину на 70-й минуте нарушили хозяева поля, дважды угрожая воротам противника.

Первый раз от неминуемого гола датчан спас вратарь. Но спустя короткое время, он уже оказался бессилен против назначенного пенальти, который искусно реализовал Бахтиер Зайнутдинов.

Казахстанцы сократили отставание в счете - 2:1.

На 86-й минуте Асхат Тагыберген из "Ордабасы" сравнял счет, а уже на 89-й минуте победный гол забил нападающий "Астаны" Абат Аймбетов.





Сборная Казахстана прервала серию из четырех поражений подряд. Стартовали казахстанцы в отборе на Евро-2024 с домашнего поражения от команды Словении — 1:2.