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Гастроэнтеролог назвала самые вредные и самые полезные для печени продукты

Гастроэнтеролог назвала самые вредные и самые полезные для печени продукты Фото: pixabay
Специалист перечислила самые вредные и самые полезные продукты для печени, сообщает Zakon.kz.

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в беседе с "Мослентой" отметила, что самым вредными продуктом для печени является алкоголь.

"На сегодняшний день алкоголь признан самым вредным продуктом для печени. Этанол, входящий в состав алкоголя, напрямую повреждает клетки печени, вызывая ее фиброз, который в дальнейшем может перейти в цирроз". Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова

Эксперт также отметила, что жареное жирное мясо также не является полезным для печени продуктом. Тем, кто заботится о здоровье, особенно не рекомендуется есть свинину, баранину, гусятину.

Она пояснила, что при чрезмерном употреблении соли происходит задержка жидкости и увеличивается риск повреждения клеток печени — гепатоцитов. Норма в сутки — не более 5 граммов соли.

А частое употребление сахара может привести к стеатозу, при котором в печени накапливается жир, пояснила специалист.

"Ежедневный рацион каждого здорового человека должен содержать свежие овощи, фрукты, ягоды, большое количество зелени, цельнозерновые крупы, семечки, орехи и рыбу", – отметила врач.

По словам Ломовой, для здоровья печени можно употреблять говядину, телятину, курицу и индейку. Из молочных продуктов подойдут кефир, йогурт, ряженка, сыры, творог и сливочное масло.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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