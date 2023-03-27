Супер-гран-при завоевал на международном конкурсе танцев казахстанский военный

Рядовой Вооруженных сил Казахстана Рахматжан Иолдашев принял участие в международном конкурсе хореографического искусства Art Silk Way и завоевал кубок, сообщает Zakon.kz.

Конкурс проходил в Ташкенте в рамках медийного проекта "Искусство и культурное наследие".

"На первом этапе танцор эстрадно-танцевальной группы филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана рядовой Рахматжан Иолдашев исполнил народный уйгурский танец "Тавак уссули". Пресс-служба Минобороны





Фото: пресс-служба минобороны





Рахматжан Иолдашев завоевал супер-гран-при конкурса. По итогам соревнований рядовому вручили диплом и кубок, сообщает пресс-служба Министерства обороны.





Фото: пресс-служба минобороны





Первого марта стало известно, что казахстанская короткометражка "Молитва" взяла Гран-при Международного кинофестиваля в Сочи. Лента была снята Первым каналом Евразия.