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Рекордный урожай казахстанского зерна не могут экспортировать за рубеж

Рекордный урожай казахстанского зерна не могут экспортировать за рубеж Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Фермеры Казахстана в прошлом году собрали рекордное количество зерна. Распродать его соседним странам до сих пор не удалось в должном объеме из-за логистики и прихода на рынок России, сообщает Zakon.kz.

Большие остатки урожая зерна 2022 года остаются на складах и экспортный потенциал не реализуется. Во-первых, на привычные для Казахстана рынки Центральной Азии зашла Россия. Во-вторых, есть проблемы с логистикой, передает ЕlDala.

Поставки в Иран, куда казахстанские фермеры также отгружают зерно, нестабильны, говорит председатель Зернового союза Александр Малов. Он отмечает, что Иран — сложный торговый партнер.

"Иран готов платить больше, потому что страна ограничена большим числом санкций, а потребление большое в силу численности населения – 80 млн человек. Они готовы покупать и наш фураж, и нашу пшеницу". Александр Малов

Китай, который раньше также покупал зерно у Казахстана, остановил товарооборот в пандемию. Торговля сейчас только начала налаживаться. Основным препятствием остается невозможность отгружать зерновозами, а контейнерные перевозки значительно выше по стоимости.

Выходом может стать налаживание новых торговых связей через морское сообщение. Удобным хабом может стать грузинский порт, где запланировано строительство зернохранилища.

"Если в течение двух лет план будет реализован, то у нас появится стабильный выход на экспорт зерна Черным морем. Эта инфраструктура будет ждать только казахстанское зерно". Александр Малов

Новый сорт зерна запатентовали казахстанские ученые. В зерновом центре отмечают, что новый сорт "Таймас" устойчив к полеганию, засухе и бурой ржавчине.

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