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Рекордный урожай зерна собрали на полях Карагандинской области

В Карагандинской области аграрии собрали 1 млн 300 тысяч тонн зерна, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:08 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области аграрии собрали 1 млн 300 тысяч тонн зерна. Это высокий показатель для региона.

Одними из ключевых факторов успеха стали поддержка государства, своевременная подготовка сельхозтехники, использование высококачественных семян, соблюдение агротехнологий и обеспечение топливом.

О достижениях местных крестьянских хозяйств на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель Управления сельского хозяйства Карагандинской области Саят Мусин.

В Карагандинской области аграрии собрали 1 млн 300 тысяч тонн зерна, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:08

Фото: акимат Карагандинской области

"По итогам 9 месяцев увеличилось производство валовой продукции сельского хозяйства. Индекс физического объема составил 116,7 %. По урожаю зерна наибольший показатель достигнут в хозяйствах Абайского, Бухар-Жырауского, Нуринского и Осакаровского районов. Собрали по 15 центнеров с гектара. Кроме того, в этом году получен высокий урожай картофеля – с 11,3 тыс. га собрано около 299 тыс. тонн. Это полностью покрывает внутренние потребности региона. В лидерах хозяйства Нуринского, Шетского и Осакаровского районов, — сказал он.

Также собрано 23,4 тыс. тонн масличных культур с урожайностью 7 ц/га.

В Карагандинской области аграрии собрали 1 млн 300 тысяч тонн зерна, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:08

Фото: акимат Карагандинской области

Местные склады готовы вместить весь урожай. О своих успехах на брифинге рассказали руководители сельхозхозяйств.

"Впервые в истории нашего хозяйства мы собрали свыше 65 тысяч тонн зерновых, тысячи тонн масличных культур, 27 тысяч тонн картофеля. Если зерновыми культурами хозяйство занимается со времен освоения целины залежных земель, то картофелем только 9-й год. Это большой труд наших земледельцев, которые вкладывали все свои знания и умения для получения этих результатов. В масштабах республики получили очень хороший урожай, более 40 % – это зерно третьего класса", – говорит директор ТОО "Шахтерское" Нуринского района Георгий Прокоп.
В Карагандинской области аграрии собрали 1 млн 300 тысяч тонн зерна, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:08

Фото: акимат Карагандинской области

По словам местных фермеров, год был неординарный. Выращивать урожай мешали обильные осадки и болезни зерновых культур. Несмотря на это, труд сельчан и помощь государства привели к хорошему результату.

В Карагандинской области аграрии собрали 1 млн 300 тысяч тонн зерна, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:08

Фото: акимат Карагандинской области

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