200 баррелей нефтепродуктов разлились у берегов Великобритании

Экологи сообщают о большом количестве нефти в водах графства Дорсет, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 марта. Об этом пишет издание The Telegaph. По имеющейся информации, у берегов гавани Пул, что в графстве Дорсет, произошла утечка нефтепродуктов. В том числе из трубопровода, принадлежащего одной из местных компаний, вытекла в прибрежные воды нефть.

"Важно подчеркнуть, что ситуация находится под контролем, сброс жидкости остановлен, разлив локализован", — сообщил Франк Дай, генеральный менеджер нефтекомпании.

Пул — крупнейшая естественная гавань в Европе, где обитает множество животных и птиц. Какой ущерб экологии нанесла авария на трубопроводе, пока не сообщается.

Массовый разлив нефти произошел в Красном море. Катастрофа угрожает уничтожить нетронутые рифы, прибрежные мангровые заросли и другую морскую флору и фауну по всему Красному морю.