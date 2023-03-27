Приложение в помощь людям с нарушением слуха разработали школьники Актобе

Приложение поможет людям с различными нарушениями слуха находить друзей из разных стран и общаться, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что в разных странах люди говорят на разных языках жестов. Всего таких языков более 300. Это становится проблемой для пользователей Сети — они не понимают друг друга.

Выход нашли актюбинские школьники. Они разработали приложение, которое способно объединить слабослышащих людей разных стран, передает 24kz. В приложении есть чат для текстовых сообщений и функция видеозвонка.

Во время видеовызова искусственный интеллект автоматически распознает язык жестов одного пользователя и переводит его на язык другого. Перевод отображается на экране при помощи анимации. Кроме того, есть функция "субтитры".

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