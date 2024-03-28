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Яндекс Казахстан запускает приложение на казахском языке для людей с нарушением слуха и речи

Яндекс Казахстан запускает приложение на казахском языке для людей с нарушением слуха и речи, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 09:30 Фото: Яндекс Казахстан
Яндекс Казахстан представил приложение Разговор, которое упрощает общение людей с нарушениями слуха с окружающими. Оно умеет распознавать реплики и переводить устную речь в текст, если человек плохо слышит.
И наоборот, озвучивать набранный в телефоне текст, если у пользователя есть трудности с произношением.

Приложение доступно на Android и iOS, умеет распознавать казахский и русский языки. Оно сохраняет историю сообщений, чтобы можно было всегда вернуться к диалогу. А для бытовых ситуаций, например, диалога в поликлинике или магазине, в Разговоре можно заранее заготовить подходящие фразы. Чтобы Яндекс Разговор корректно распознавал и синтезировал казахскую речь, в настройках телефона должен быть выбран казахский язык.

Чтобы научить приложение казахскому языку, команда разработчиков создала смешанный фонетический алфавит, включающий казахские фонемы (звуки) и правила произношения слов. Алфавит позволяет побуквенно распознавать каждое произнесенное слово и синтезировать их, а также определять даты и цифры, например, год и номер телефона.

Для распознавания и синтеза речи Разговор использует технологии собственной разработки Яндекса. Такие же технологии помогают Алисе слушать и понимать пользователя, Переводчику – озвучивать иностранные слова, а Браузеру – озвучивать переводы видео и стримов.

Одними из первых доступ к Разговору получили водители-партнеры Яндекс Go. Приложение для партнеров с 2018 года адаптировано для слабослышащих и глухих водителей, а Разговор позволяет им еще больше упростить взаимодействие с пассажирами.

"Я был впечатлен: приложение помогает быть более самостоятельным, когда нет переводчика жестового языка – оно снимает барьер между людьми, облегчает общение и развивает инклюзивную среду в обществе", – рассказал водитель Бекжан Байгелов.

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