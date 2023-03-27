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Али Окапов впервые показал сына на тое

Али Окапов впервые показал сына на тое Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец Али Окапов впервые вышел в свет с сыном и супругой. Старший сын Розы Рымбаевой устроил праздник по случаю 40 дней с момента рождения первенца, сообщает Zakon.kz.

"Спасибо всем за поздравления и пожелания! Вам теплый привет от Окапова Зейна Алиевича", — говорится в сообщении певца.

Среди гостей мероприятия были такие известные личности, как Нагима Ескалиева, Макпал Жунусова и другие.

Кадрами с праздника также поделился интервьюер Тимур Балымбетов.

В феврале 2023 года сообщалось, что Роза Рымбаева стала бабушкой.

Солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году.

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