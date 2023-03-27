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Канадка сдала около 82 литров своей крови и установила мировой рекорд

донор крови Фото: pixabay
80-летняя жительница канадской провинции Альберта регулярно сдавала кровь на протяжении почти 60 лет. Она установила мировой рекорд Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

По данным Книги рекордов Гиннесса, 80-летняя Жозефина Михалюк начала сдавать кровь в возрасте 22 лет в 1965 году. За все время она сдала в общей сложности 203 единицы крови. Единица крови приблизительно равна 450 мл, сообщает UPI.

По словам Михалюк, на первую сдачу крови ее уговорила сестра.

"Я решила присоединиться к ней, и это стало началом".Жозефина Михалюк

Группа крови Михалюк (О+) пользуется спросом. Женщина призналась, что ей нравится осознавать, что ее кровь помогает другим людям.


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