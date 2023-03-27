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Законодательство РК

Министерство торговли и интеграции наделят новыми функциями

Минторговли наделили новыми функциями Фото: primerminister.kz
Разработаны изменения и дополнения в Положение о Министерстве торговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в положение в МТИ добавлены следующие функции:

  • определение порядка взаимодействия уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности с государственными органами и с субъектами квазигосударственного сектора, 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, по вопросам, связанным с членством РК во Всемирной торговой организации;
  • определение порядка взаимодействия государственных органов РК в случае проведения расследований, предшествующих применению торговых мер и мер по соображениям безопасности третьей стороной в отношении товаров, происходящих из РК;
  • определение порядка взаимодействия государственных органов республики при введении мер, вводимых исходя из интересов национальной безопасности;
  • формирование и реализация государственной политики по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров, в сферах защиты прав потребителей, аккредитации в области оценки соответствия, технического регулирования, обеспечения единства измерений, деятельности товарных бирж;
  • формирование и реализация государственной политики в сфере стандартизации и организация ее осуществления;
  • определение условий и порядка проведения расследования в целях подготовки заключения о целесообразности применения компенсирующей меры по отношению к государствам – членам ЕАЭС;
  • утверждение Правил организации деятельности торговых рынков, требований к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка;
  • утверждение перечня социально значимых продовольственных товаров по согласованию с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения;
  • организация работы по изготовлению эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан, соответствующих национальным стандартам и их изображениям, утвержденным Конституционным законом Республики Казахстан "О государственных символах Республики Казахстан;
  • определение порядка создания и функционирования Информационного центра по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам и ряд других.

Как поясняется, новые компетенции МТИ передало правительство в связи с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 апреля.

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