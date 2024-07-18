Министерство торговли и интеграции наделят новыми функциями

Министерство торговли и интеграции подготовило поправки в Положение о Министерстве торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

В частности, в положение о МТИ добавят следующие функции:

разработка и утверждение правил ведения национального каталога товаров;

определение перечня товаров, подлежащих маркировке.

Как поясняется, поправки вносятся по поручению заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, данному на совещании по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров 1 июля 2024 года.

"Регулирование со стороны государства Национального каталога обусловлено необходимостью идентифицировать все товары в Республике Казахстан с присвоением идентификационного номера к каждому товару", – говорится в обосновании.

При этом признается утратившим силу постановление правительства от 10 сентября 2020 года "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 июля.

Ранее мы сообщили, что у Министерства нацэкономики добавились новые функции.