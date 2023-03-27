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В Генпрокуратуре Казахстана назвали количество находящихся в розыске человек

В Генпрокуратуре Казахстана назвали количество находящихся в розыске человек Фото: gov.kz
Органами уголовного преследования Казахстана за последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивалось более 3 тыс. человек. Об этом рассказали 27 марта 2023 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, при координации прокуроров 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан.

"Сейчас подлежат поимке свыше 2,5 тыс. человек. В основном разыскиваются по линии органов внутренних дел, 400 - за совершение мошенничества, 250 - за кражи. 250 из 400 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений удалось задержать после объявления в розыск".Пресс-служба Генеральной прокуратуры

В надзорном органе подчеркнули, что благодаря сотрудничеству с иностранными государствами, установлено местонахождение 600 разыскиваемых подозреваемых в совершении преступлений, большинство из них скрываются в Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки, в Турецкой Республике, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Кыргызской Республике, в Республике Узбекистан и в Украине.

"К примеру, в текущем году задержаны 6 подозреваемых в совершении преступлений, вызвавших общественный резонанс (4 - по убийству, 2 - за организацию и руководство финансовыми пирамидами). По остальным лицам совместно с правоохранительными органами других стран проводятся мероприятия по их задержанию".Пресс-служба Генеральной прокуратуры

22 марта 2023 года казахстанку экстрадировали из Швеции за фальшивомонетничество. По версии следствия, она с декабря 2019 по январь 2020 года незаконно обменивала фальшивые банкноты в евро при содействии сотрудников одного из банков Казахстана. После совершения преступлений она скрылась от казахстанского правосудия и была объявлена в международный розыск.

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Динара Халдарова
Генпрокуратура Генеральная прокуратура Казахстан
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