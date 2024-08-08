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Генпрокуратура заявила о возвращении в Казахстан беглеца из Армении

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:37 Фото: pexels
Разыскиваемого за незаконный оборот психотропных веществ в особо крупном размере экстрадировали из Армении. Подробности 8 августа 2024 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

Согласно информации надзорного органа, ранее костанайской полицией при проведении оперативно-розыскных мероприятий в незаконном обороте психотропных веществ альфа-ПВП и его аналога-мефедрона был изобличен подозреваемый.

"Однако в связи с избранием меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он скрылся от следствия, поэтому был объявлен в международный розыск".Пресс-служба Генеральной прокуратуры

В сентябре 2023 года его задержали в Ереване. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана произведена его экстрадиция в Казахстан.

"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау".Пресс-служба Генеральной прокуратуры

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

15 июля 2024 года подозреваемого в совершении покушения на убийство экстрадировали из Грузии в Казахстан. Мужчину разыскивали за разбой, совершенный в августе 2022 года в Темиртау.

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