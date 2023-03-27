В СМИ рассылают фейковые протоколы о результатах голосования

Фото: freepik

Этим балуется Общественный благотворительный фонд HAQ, который за такие действия может и поплатиться, если Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Алматы на эти действия подаст заявление в прокуратуру.

Накануне в СМИ появились фото якобы протокола участковой избирательной комиссии о результатах голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по одномандатному территориальному избирательному округу №4 по избирательному участку №99. Фото: скриншот С легкой руки журналистов сообщение разошлось в некоторых СМИ. В ТИК подтвердили, что это фейк. "Действия по подготовке данных фото и их дальнейшему распространению в соответствии с законодательством можно считать попыткой фальсификации и дискредитации результатов легитимно проведенных выборов. В этой связи Территориальная избирательная комиссия города Алматы призывает размещать исключительно достоверную информацию во избежание обмана населения", – сообщают в ТИК. Читайте также Какой будет погода в последние дни марта в Астане, Алматы и Шымкенте Кто проходит в маслихаты Туркестана и Усть-Каменогорска по одномандатным округам Возможна засуха: синоптики обратились к казахстанским фермерам

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