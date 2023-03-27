Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В СМИ рассылают фейковые протоколы о результатах голосования

В СМИ рассылают фейковые протоколы о результатах голосования Фото: freepik
Этим балуется Общественный благотворительный фонд HAQ, который за такие действия может и поплатиться, если Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Алматы на эти действия подаст заявление в прокуратуру.

Накануне в СМИ появились фото якобы протокола участковой избирательной комиссии о результатах голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по одномандатному территориальному избирательному округу №4 по избирательному участку №99.

В СМИ рассылают фейковые протокола о результатах голосования

Фото: скриншот

С легкой руки журналистов сообщение разошлось в некоторых СМИ. В ТИК подтвердили, что это фейк.

"Действия по подготовке данных фото и их дальнейшему распространению в соответствии с законодательством можно считать попыткой фальсификации и дискредитации результатов легитимно проведенных выборов. В этой связи Территориальная избирательная комиссия города Алматы призывает размещать исключительно достоверную информацию во избежание обмана населения", – сообщают в ТИК.

Читайте также

Какой будет погода в последние дни марта в Астане, Алматы и Шымкенте

Кто проходит в маслихаты Туркестана и Усть-Каменогорска по одномандатным округам

Возможна засуха: синоптики обратились к казахстанским фермерам

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение монахов
Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в нескольких областях, монахи обратились к Зеленскому
Казахстан
Многоходовая спецоперация КНБ: в Алматы задержан организатор наркоканала со 100 кг героина
авто
Алматинца задержали при попытке поменять детали арендованной машины на битые
шахматы
В конфликте в шахматном мире немецкий гроссмейстер вступилась за Абдумалик
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления