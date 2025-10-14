#АЭС в Казахстане
Политика

Новым акимом Семея избран Адлет Кожанбаев

Адлет Кожанбаев, аким, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 15:52 Фото: gov.kz
Сегодня, 14 октября 2025 года, территориальная избирательная комиссия (ТИК) Семея опубликовала итоги выборов акима города, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что выборы акима Семея состоялись 12 октября.

"В список избирателей по избирательному округу включен 220 761 гражданин, из них проголосовали 118 553. Число недействительных бюллетеней – 2482, с отметкой в строке "Против всех" – 4310", – следует из сообщения ТИК Семея.

Согласно информации, число голосов, поданных за каждого кандидата:

  • Бекжасаров А. К. – 9763;
  • Кожанбаев А. Н. – 89 441;
  • Тулеуов К. М. – 12 557.
"Избран акимом города Семей области Абай Кожанбаев Адлет Нурсагатович, 1980 г.р., аким Кокпектинского района области Абай, проживает в селе Кокпекты Кокпектинского района области Абай, выдвинут в порядке самовыдвижения", – уточняется в сообщении ТИК Семея.

Адлету Кожанбаеву 45 лет. Окончил Пушно-меховой колледж Казпотребсоюза (2000, специальность "Бухгалтерский учет и аудит"), Казахскую коммерческую финансовую академию, Университет "Туран" (2005, специальность "Бухгалтерский учет и аудит", 2012, специальность "Юриспруденция"), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2021, квалификация "Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)").

Историческое событие: жители Семея впервые выберут городского акима

Трудовую деятельность начал кредитным работником в ликвидационной комиссии Семипалатинского филиала АО "Крамдсбанк" (01.08.2000-16.04.2001). Затем работал на различных должностях в АО "БТА Ипотека" в Алматы (10.08.2001-21.02.2013), был специалистом БЭК-офиса (10.08.2001-28.01.2002), начальником отдела процессинга и мониторинга залогов (29.01.2002-05.02.2004), начальником управления сопровождения и мониторинга кредитов (06.02.2004-04.01.2005), начальником кредитного управления (05.01.2005-01.03.2009), начальником управления посткредитного обслуживания (02.03.2009-03.01.2012), исполнительным директором (04.01.2012-21.02.2013).

Также занимал должность советника председателя правления АО "Темірбанк" в Алматы (25.02.2013), директора филиала АО "Темірбанк" в Семее (06.03.2013-06.01.2014), директора операционного департамента АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (18.02.2014-17.02.2016), управляющего директора АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (18.02.2016-12.02.2017), зампредседателя правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (13.02.2017-09.06.2021), гендиректора Сервисной фабрики – филиала АО "Казахтелеком" в Алматы (10.06.2021-29.04.2022).

С августа 2022 по август 2024 года был руководителем ГУ "Управление финансов области Абай".

До избрания акимом Семея с августа 2024 года Адлет Кожанбаев был акимом Кокпектинского района области Абай.

Как в Семее проходят первые выборы городского акима – фоторепортаж

С декабря 2024 года акимом Семея был Талгат Муратов. 29 августа 2025 года стало известно, что он досрочно покинул пост акима.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
