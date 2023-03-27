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Президент Израиля призвал остановить судебную реформу

президент Израиля Фото: wikimedia
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить законодательство о судебной реформе после ночи крупных протестов, сообщает Zakon.kz.

Президент обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, правительству и членам коалиции с просьбой немедленно прекратить принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране, сообщает Jerusalem Post.

"Я обращаюсь к премьер-министру, правительству и членам коалиции: эмоции тяжелые и болезненные. Людей охватывает глубокая тревога. Безопасность, экономика, общество – все под угрозой. Взоры всего народа Израиля обращены на вас".Ицхак Герцог

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, критиковавшего судебную реформу, после чего по стране прокатились новые акции протеста.

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