О чем по телефону договорились президенты Казахстана и Израиля

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 марта 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"В ходе разговора, состоявшегося по инициативе израильской стороны, Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим праздником Наурыз", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Главы государств обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Израилем, подтвердив готовность и далее поддерживать высокий уровень двусторонних взаимовыгодных связей.

"Достигнута договоренность о том, что в течение года президент Израиля посетит Казахстан с визитом", – заключили в пресс-службе президента РК.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял конгрессвумен из США.