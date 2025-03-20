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Политика

О чем по телефону договорились президенты Казахстана и Израиля

Токаев провел телефонный разговор с президентом Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 14:53 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 марта 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"В ходе разговора, состоявшегося по инициативе израильской стороны, Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим праздником Наурыз", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Главы государств обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Израилем, подтвердив готовность и далее поддерживать высокий уровень двусторонних взаимовыгодных связей.

"Достигнута договоренность о том, что в течение года президент Израиля посетит Казахстан с визитом", – заключили в пресс-службе президента РК.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял конгрессвумен из США.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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