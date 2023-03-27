Монополистов обязали проводить публичные онлайн-слушания при повышении тарифов

Приказом министра национальной экономики от 17 марта 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширен пункт, обязывающий предприятия-монополисты не позднее 1 августа текущего календарного года и 1 мая следующего календарного года проводить отчеты по итогам полугодия и года.

Так, они должны размещать в СМИ отчеты перед потребителями об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность.



При этом указывается, что если финансовая отчетность предприятия подлежит обязательному аудиту, то ее размещение в СМИ осуществляется в течение 10 календарных дней после завершения аудита.

Кроме того, дополнен пункт о том, что субъект естественной монополии должен обеспечить доступ всех желающих к месту проведения отчета.

В случае проведения отчета в зданиях, имеющих пропускной и иной специализированный режим, субъект естественной монополии указывает в объявлении о предварительном формировании списка слушателей, срок которого истекает за 24 часа до проведения отчета. Если отчет проводится на следующий рабочий день после выходного дня, то формирование списка слушателей завершается в первой половине рабочего дня до 12.00 часов и отчет проводится во второй половине рабочего дня, говорится в документе.



Вместе с тем дополнено, что публичные слушания, отчеты субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами должны проводиться, в том числе с организацией онлайн-трансляции, с обеспечением беспрепятственного доступа участников публичных слушаний.

"При введении в стране чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, уполномоченный орган или его территориальные подразделения, субъекты естественных монополий проводят публичные слушания, отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами посредством онлайн-трансляций", - говорится в правилах.

При этом указывается, что при проведении публичных слушаний посредством онлайн-трансляций ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение, не позднее 10 календарных дней до даты проведения публичных слушаний должно разместить в СМИ и на интернет-ресурсе объявление о предстоящем публичном слушании с указанием даты, времени и ссылки на онлайн-трансляцию публичных слушаний.

Приказ вводится в действие с 4 апреля 2023 года.