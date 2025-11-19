Деятельность субъектов естественных монополий: утверждены правила

Приказом и.о. министра национальной экономики от 12 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что секретарь конкурсной комиссии осуществляет:

публикацию конкурсной документации на портале не позднее чем за семь рабочих дней до дня окончания приема конкурсных заявок;

до дня окончания приема конкурсных заявок; организацию проведения на портале процедур конкурса по приобретению товаров, работ, услуг, подготовку предложения по повестке дня заседания конкурсной комиссии, обеспечение конкурсной комиссии документами, организацию проведения заседания конкурсной комиссии, подписание сформированных порталом протоколов предварительного допуска к участию в конкурсе, рассмотрение конкурсных заявок и об итогов конкурса.

Секретарь конкурсной комиссии не является членом конкурсной комиссии и не участвует при принятии решений конкурсной комиссией.

На время отсутствия секретаря конкурсной комиссии назначается исполняющий его обязанности.

Если конкурс признан несостоявшимся в целом или по какой-либо части (лоту), то субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:

об изменении конкурсной документации и проведении повторного конкурса;

об осуществлении закупок способом из одного источника.

В случае внесения изменений в конкурсную документацию сроки и порядок проведения повторного конкурса соответствуют проведению первоначального конкурса.

В случае представления менее двух заявок на участие в конкурсе приглашение на участие в закупках способом из одного источника направляется посредством портала потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, при условии соответствия его конкурсной документации. Цена заключенного договора не превышает конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика, указанного в заявке на участие в конкурсе, при условии соответствия конкурсной документации.

При осуществлении закупок способом из одного источника по несостоявшимся закупкам субъект естественных монополий направляет посредством портала потенциальному поставщику приглашение принять участие в закупках способом из одного источника.

Указанные действия оформляются приказами первого руководителя субъекта естественной монополии или лица, исполняющего его обязанности.

Закупки способом из одного источника – это способ закупок без применения конкурса, запроса ценовых предложений, которые проводятся посредством портала и только в случаях:

если закупки способом конкурса или закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися;

приобретения товаров, работ, услуг по ценам, тарифам, на которые установлено государственное регулирование;

приобретения товаров, работ, услуг у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, работ, услуг, или у лица, являющегося субъектом государственной или естественной монополии;

приобретения товаров, работ, услуг вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе локализации или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

приобретения товаров, работ, услуг, связанных с представительскими расходами;

приобретения имущества (активов), реализуемого на торгах (аукционах): осуществляемых судебными исполнителями в соответствии с законодательством об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей;

проводимых в соответствии с законодательством республики о реабилитации и банкротстве;

проводимых в соответствии с земельным законодательством РК;

при приватизации государственного имущества;

когда у субъекта естественной монополии, закупившего товары, работы, услуги поставщика, возникает потребность в приобретении товаров, работ, услуг у того же поставщика в целях унификации, стандартизации или обеспечения совместимости;

приобретения товаров, работ и услуг в целях устранения аварий в сетях и оборудованиях, задействованных при предоставлении регулируемых услуг, если годовой объем таких товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает 2000 МРП.

Основаниями приобретения товаров, работ, услуг из одного источника являются следующие электронные копии документов либо электронные документы:

при осуществлении закупок в связи с признанием конкурса несостоявшимся – документ по данному конкурсу:

- приказ об утверждении конкурсной комиссии;

- конкурсная документация;

- протокол вскрытия конкурсных заявок; протокол об итогах конкурса;

- конкурсные заявки потенциальных поставщиков;

- объявления на интернет-ресурсе субъекта естественной монополии или ведомства уполномоченного органа, или его территориального органа либо на информационных системах электронных закупок о проведении конкурса.

При проведении закупок не допускается содержание в документации указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления закупок:

для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения);

для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга;

для ремонта или технического обслуживания имеющегося у субъекта естественной монополии товара.

Для проведения технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий в качестве уполномоченных лиц (экспертов, экспертных организаций) привлекаются лица, которые соответствуют всем следующим критериям и требованиям:

Для экспертов:

иметь высшее образование в области технической специальности, соответствующей предмету технической экспертизы;

иметь не менее трех лет практического опыта работы в соответствующей предмету проводимой технической экспертизы с соответствующей категорией допуска работы с оборудованием (в случае установленных нормативными правовыми актами в соответствующей сфере), подтверждающими документами о трудовой деятельности или ином подтверждающем опыте;

наличие квалификационных удостоверений, свидетельств, аттестатов и/или сертификатов, подтверждающих присвоение квалификации в сфере экономики;

Для экспертных организаций:

наличие в штате эксперта.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что ответственность за обоснованность и качество проведенной технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий несут уполномоченные лица (эксперты, экспертные организации) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие с 29 ноября 2025 года.