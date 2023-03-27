О реализации программы льготного кредитования рассказал Алихан Смаилов

В Казахстане уже на протяжении уже более четырех лет реализуется программа льготного кредитования "Экономика простых вещей", сообщает Zakon.kz.

Как рассказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, она направлена на поддержку производства в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе. Главная ее цель – насыщение внутреннего рынка отечественными товарами повседневного спроса.

"Программа уже показала свою результативность. За 2019-2021 годы ее участники выпустили продукции на 5,3 трлн тенге, при этом было создано около 13 тыс. рабочих мест. В целом с момента ее реализации за 2019-2022 годы по инструменту "субсидирование" поддержано 3 тыс. бизнес-проектов на сумму кредитного портфеля более 1 трлн тенге, а по инструменту "гарантирование" оказана поддержка 422 проектам на сумму гарантий более 100 млрд тенге". Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Как поручил глава государства, правительство приняло постановление, которым расширено действие программы "Экономика простых вещей". Тем самым она становится еще более доступной для отечественного бизнеса.

"Ранее перечень товаров, по которым были доступны льготное кредитование и финансовый лизинг, включал 151 категорию. Теперь данный список расширен еще на 116 видов продукции, что позволит увеличить охват предпринимателей мерами господдержки. В частности, в программу включено производство резиновых шин, покрышек и камер, керамических изделий, искусственных и синтетических волокон, проволоки путем холодного волочения, силикатного кирпича, изделий из кожи, головных уборов". Алихан Смаилов

Кроме того, по его словам, определен перечень из 20 наиболее приоритетных секторов экономики, по которым срок субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы "Экономика простых вещей" будет составлять 7 лет. Сейчас базовый срок – 5 лет. К ним относятся разведение молочных пород скота, птицеводство, переработка и консервирование мяса, переработка молока и изготовление сыра, а также производство различных бумажных изделий, удобрений, пестицидов, красок, лаков и эмалей, фармацевтических препаратов и др.

Премьер-министр убежден, что доступ казахстанского бизнеса к разноплановым мерам государственной поддержки усилит его позиции, в том числе повысит экспортный потенциал отечественной продукции.