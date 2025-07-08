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Экономика и бизнес

В Казахстане запустят две программы по льготному кредитованию аграриев

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 10:38 Фото: primeminister.kz
В рамках исполнения поручений главы государства по удвоению валовой продукции в сельском хозяйстве в Казахстане ожидается запуск двух программ по льготному кредитованию аграриев, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, они призваны поддержать развитие животноводства и обеспечить оборотными средствами предприятия. Общий объем финансирования составит 100 млрд тенге.

"Первая программа предусматривает выделение 50 млрд тенге на приобретение племенного поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Аграрии смогут получить "длинные" кредиты под 5% годовых. Еще 50 млрд тенге будет направлено на кредитование оборотных средств по аналогии с уже действующими механизмами финансирования, со ставкой не более 5% годовых", – сказал Айдарбек Сапаров на заседании правительства 8 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тыс. тонн в год.

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Бауыржан Муканов
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