Папа Римский в пуховике озадачил пользователей Сети

Изображение Папы Франциска в стильном белом пуховике с распятием, инкрустированным драгоценностями, набрало миллионы просмотров за выходные. При первом просмотре многие приняли поддельное изображение за настоящую фотографию, сообщает iNews.

Эксперты опасаются, что быстро развивающаяся ИИ-технология, может вскоре подорвать способность людей различать настоящие фотографии от подделок.

Эксперт по ИИ Генри Аждер сказал, что эта технология развивается "молниеносно" в течение последнего года.



Эксперт отметил, что на таких поддельных изображениях все еще есть видимые недостатки. Однако такие несоответствия могут устранить в течение нескольких месяцев или лет. Он выразил опасение, что через некоторое время с развитием технологии люди не смогут различить настоящее изображение от подделки даже при тщательном изучении.

Ранее основатель группы журналистских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс, использовал Midjourney для создания фотографий "ареста" бывшего президента США Дональда Трампа.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ