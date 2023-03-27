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Папа Римский в пуховике озадачил пользователей Сети

Папа Римский в пуховике Фото: Reddit/Midjourney/trippy_art_special
Сгенерированное искусственным интеллектом изображение Папы Франциска в белом пуховике стало вирусным в социальных сетях. Изображение создали с помощью Midjourney, сообщает Zakon.kz.

Изображение Папы Франциска в стильном белом пуховике с распятием, инкрустированным драгоценностями, набрало миллионы просмотров за выходные. При первом просмотре многие приняли поддельное изображение за настоящую фотографию, сообщает iNews.

Эксперты опасаются, что быстро развивающаяся ИИ-технология, может вскоре подорвать способность людей различать настоящие фотографии от подделок.

Эксперт по ИИ Генри Аждер сказал, что эта технология развивается "молниеносно" в течение последнего года.

"Многие из этих изображений выглядят действительно хорошо, особенно на первый взгляд, люди могут подумать, что Папа действительно перенимает итальянскую моду".Генри Аждер

Эксперт отметил, что на таких поддельных изображениях все еще есть видимые недостатки. Однако такие несоответствия могут устранить в течение нескольких месяцев или лет. Он выразил опасение, что через некоторое время с развитием технологии люди не смогут различить настоящее изображение от подделки даже при тщательном изучении.

Ранее основатель группы журналистских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс, использовал Midjourney для создания фотографий "ареста" бывшего президента США Дональда Трампа.


Несмотря на то, что Хиггинс указал на использование ИИ, другие пользователи скопировали изображение и распространили его без указания авторства и контекста. Позже Хиггинс заявил, что создатели Midjorney запретили ему использовать этот инструмент.

Midjourney – это технология на основе ИИ, которая создает изображения из простых текстовых подсказок. Хотя подделка изображений в Photoshop была возможна в течение многих лет, для использования этого инструмента от ИИ не требуется никаких навыков, а для создания фотореалистичных подделок требуется всего несколько секунд. Среди других подобных программ - Open AI's DALL-E и Stable Diffusion.

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