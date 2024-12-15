Мадонна поделилась провокационными кадрами рядом с Папой Римским

Американская певица Мадонна опубликовала в Instagram два изображения с Папой Франциском, созданных ИИ. Фанаты озадачены мотивами ее поступка, сообщает Zakon.kz.

По информации Mail Online, американская певица итальянского происхождения Мадонна Луиза Чикконе спровоцировала споры, поделившись сгенерированными искусственным интеллектом изображениями с Папой Франциском. Это произошло на фоне ее давнего конфликта с католической церковью, который длится уже более трех десятилетий.

На фейковых снимках 66-летняя поп-звезда, одетая в корсет, обтягивающий грудь, стоит довольно близко рядом понтификом, который, кажется, приобнимает ее.

Фото: Instagram/madonna

После этого поклонники творчества певицы задались вопросом, зачем она публикует такие провокационные изображения.

Впрочем, один из пользователей высмеял Мадонну, пошутив, что она "наконец-то" нашла "парня своего возраста", так как Франциску 17 декабря исполнится 88 лет.

В мае 2022 года певица написала твит, адресованный Папе Франциску, и попросила его встретиться, чтобы обсудить "некоторые важные вопросы" – в частности, ее "богохульное" поведение.

Ранее сообщалось, что неизданные треки Майкла Джексона нашли на складе в США.

