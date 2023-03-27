В Ботанический сад Алматы вернулись лебеди

"Они вернулись". Так начинается публикация Ботанического сада Алматы в Instagram. Специалисты отмечают, что лебеди успешно перезимовали и вернулись в сад, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении, с ранней весны и до поздней осени пруд с лебедями становится местом притяжения всех гостей.

"В связи с этим мы хотим еще раз напомнить, что кормить лебедей и рыб запрещено. За уход и кормление рыб и лебедей в ботсаду отвечает специально нанятая для этого компания профессионалов. Просчитан строгий рацион с суточной нормой", — сказано в подписи к видео.

Всем необходимым, добавляют специалисты, их обеспечивают специалисты в нужное время и в необходимом количестве.

Помните, нездоровая пища вроде хлеба, печенья, чипсов может привести к избыточному весу, брожению, расстройству желудка и другим проблемам со здоровьем у лебедей и рыб. Давайте бережнее относиться не только к растениям, но и к нашим питомцам.

1 марта сообщалось, что в Ботаническом саду зацвели подснежники.