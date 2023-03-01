Весне дорогу: подснежники зацвели в Ботаническом саду Алматы

"Весна идет – весне дорогу!" Так начинается описание к видео с появившимися подснежниками в Ботаническом саду Алматы, сообщает Zakon.kz.

"В первый день весны природа подготовила для нас сюрприз – в ботсаду зацвели галантусы или, как их называют по-другому, подснежники. С появлением хрупких нежных ростков с белыми бутончиками можно с уверенностью сказать, что зима наконец закончилась!" – сказано в сообщении.

Также отмечено, что не зря подснежники называют символами надежды на новую жизнь и победы над холодом.

Стоить напомнить, что эти уникальные цветы занесены в Красную книгу.

"Убедительно просим бережно относиться к галантусам: не ходить по газонам и тем более не рвать. Уничтожение краснокнижных видов грозит наказанием в виде большого штрафа и даже лишением свободы до трех лет. Пожалуйста, наслаждайтесь красотой первоцветов на расстоянии", – призывают специалисты.

Однако синоптики предупреждают и прогнозируют 1 марта неблагоприятные метеорологические условия в Актау, Алматы и Балхаше.