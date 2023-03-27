Выстрелил в оппонента: конфликт двух мужчин попал на видео в Алматы

Накануне, 26 марта, в социальных сетях появилось видео, на кадры которого попал конфликт между двумя мужчинами, причем у одного из них в руках был пистолет, из которого он выстрелил в небо. Корреспонденту Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы сообщили, что подозреваемый задержан.

Ролик опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

"По данному факту УП Наурызбайского района Алматы проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК". Пресс-служба ДП Алматы

По предварительным данным, между водителями двух автомашин на территории одного из рынков возник словесный конфликт, в результате чего один из них выстрелил в оппонента.

"Подозреваемый задержан. Газовый пистолет ИЖ изъят". Пресс-служба ДП Алматы

Также в ведомстве отметили, что другие обстоятельства устанавливаются.

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