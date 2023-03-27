Налог на транспорт в Казахстане: о чем говорят автовладельцы

До 1 апреля 2023 года автовладельцы должны уплатить налог на авто за 2022 год. Со следующего года он повысится на 12%. Соизмеримо ли это с доходами и есть ли необходимость изменения системы налогообложения, рассказали автолюбители Zakon.kz.

Казахстанцы, владеющие транспортом, до 1 апреля текущего года должны уплатить налог на авто за 2022 год, который рассчитывается в МРП (1 МРП – 3063 тенге). Юридические лица должны уплатить налог на транспорт – до 5 июля 2022 года.



Согласно п.1 ст. 492 Налогового кодекса РК, если авто относится к группе "свыше 2000 см³ до 2500 см³ включительно", то ставка налога исчисляется с учетом 6 МРП. За дополнительные см³ доплачивается по 7 тенге дополнительно. В среднем за 2022 год транспортный налог за легковое авто с объемом двигателя 2,3 л составит чуть больше 20 тыс. тенге. В следующем году автовладельцы будут платить еще на 12% больше из-за очередного роста МРП.

Фото: Zakon.kz

Ежегодные налоговые платежи на транспорт нельзя назвать завышенными

Житель Астаны, автовладелец с 11-летним стажем, Егор Серегин отмечает, что МРП – величина непостоянная. Но даже если учитывать автопарк в Казахстане, который представлен автомобилями в общей массе с объемом двигателя до 2 л, то, в целом, повышение МРП не так сильно сказывается на бюджете автовладельцев.

"К примеру, у меня автомобиль объемом двигателя 1,5 л и в этом году я заплачу налог в 6126 тенге. Между тем, эта сумма меньше, чем стоимость полной заправки моей машины АИ-92. То есть для казахстанцев, владеющих машинами с объемом двигателя до 2 л, транспортный налог не будет превышать 10 тыс. тенге. Если смотреть на автомобили с объемами двигателей больше 2 л, здесь налоги уже гораздо выше. Однако и они не являются неподъемной суммой. Но если, предположим, вы владеете автомобилем премиум-сегмента с объемом двигателя 4,7, то вы заплатите в этом году около 360 тыс. тенге. И это уже достаточно внушительная цифра. Но если вы покупаете подобную машину, то, разумеется, вы должны понимать, что расходы на более мощное авто будут больше". Автовладелец Егор Серегин

Другие опрошенные корреспондентом Zakon.kz автовладельцы с транспортными средствами объемом двигателя менее 3 л уверены в том, что ежегодные налоговые платежи на транспорт нельзя назвать завышенными. В особенности для тех, в чьей собственности автомобили средней и малой мощности.

"У меня малолитражка Daewoo Damas. За год я плачу не более 10 тыс. тенге. Думаю, подобная сумма по плечу каждому владельцу железного коня, конечно, если объем двигателя небольшой. Но даже для любителей огромных джипов и пикапов ежегодный налог на транспорт не является чем-то неподъемным, потому что градация автомобилей по мощности объема определена совершенно корректно. Меньше объем – меньше налог". Автовладелец и предприниматель Даулет Мухамеджан

В свою очередь автолюбитель и основатель автомобильного клуба "Mitsubishi club Astana" Дмитрий Попов тоже отмечает, что в Казахстане адекватные налоговые ставки, которые составляют лишь малую часть расходов семейного бюджета. Однако, по его словам, при расчете налога на транспорт в Казахстане необходимо учитывать еще и возраст транспорта.

"По моему субъективному мнению, в нашей стране невысокие налоговые ставки. В большинстве развитых стран при расчете транспортного налога главным параметром выступает экологичность автомобиля. Было бы хорошо, если в Казахстане тоже учитывали возраст. Ведь современные машины оборудованы катализаторами, которые снижают выброс CO². При этом считаю не нужной привязку налога к топливу. Объем двигателя, класс экологичности и, может быть, мощность двигателя. Мне кажется наиболее логичным, если эти характеристики авто будут взяты во внимание в первую очередь при расчете транспортного налога", – рассуждает Дмитрий Попов.

Он напомнил, что, к примеру, в Европе очень накладно владеть старой машиной из-за строгого техосмотра и налогообложения, учитывающего экологичность. Там легко можно получить запрет на эксплуатацию неисправного авто до приведения его в надлежащее техническое состояние. Тогда как в Казахстане зачастую для прохождения техосмотра можно даже не выходить из дома.

Все познается в сравнении

По мнению астанинского водителя Егора Серегина, все познается в сравнении, и в Казахстане налог на транспорт даже при ежегодном росте МРП не является завышенным по сравнению с другими государствами.

Автолюбитель напомнил, что в США, в зависимости от штата, транспортный налог включен в стоимости автомобиля и горючего, которым заправляется авто. В странах Европы налог рассчитывается с позиции объема двигателя, выбранного топлива и количества выбросов в атмосферу СО². А вот в РФ, по его мнению, система налогообложения на транспорт не совсем корректна.

"В РФ расчет ведется из количества лошадиных сил двигателя. Соответственно, налог на машину с небольшим объемом двигателя, с небольшим выбросом вредных веществ, но с большим количеством лошадиных сил будет такой же, как на транспортное средство с большим объемом двигателя, но одинаковым количеством лошадиных сил. Хотя второй больше загрязняет воздух. Поэтому я считаю, что объем двигателя, принятый в Казахстане в качестве основного расчета при налоге на транспорт, гораздо более рациональный показатель. Кстати, и штрафы за неуплату налогов у нас адекватные, так как налоги невысокие", – считает Егор Серегин.

Мнение автолюбителя подтверждается исследованием аналитиков Energyprom.kz. Для выявления разницы между налогообложениями, действующими в Казахстане и европейскими государствами, были взяты популярные в нашей стране автомобильные бренды.

Таким образом, согласно данным рейтингового агентства, в Казахстане за 2022 год налог на автомобили Toyota Corolla и Hyundai Solaris с объемом двигателя 1,6 л составит менее 10 тыс. тенге, а на Toyota Camry с объемом 2,5 л - 21,9 тыс. тенге. В то же время, к примеру, в Великобритании, в зависимости от типа двигателя и выбросов CO², налоги на эти машины со второго года в пересчете на казахстанскую валюту превысят 89 тыс. тенге. А в первый год налоги на Toyota Corolla и Hyundai Solaris будут еще выше - 317,4 тыс. тенге, а на Toyota Camry - уже 512,7 тыс. тенге. В Германии тоже, в зависимости от объема двигателя и выбросов CO², ежегодный налог на Toyota Corolla (1,6 л) составит 79,3 тыс. тенге, на Hyundai Solaris (1,6 л) - 74,7 тыс. тенге, а на Toyota Camry (2,5 л) - 101,2 тыс. тенге. Разница, действительно, большая.

Казахстанцы должны стать автомобильной нацией

Известный экономист и автолюбитель Рустем Жансеитов предлагает изменить систему налогообложения на транспорт и пересмотреть ценообразование продукции автопрома. В частности, он считает оптимальной формулу, при которой налог на транспорт входит в стоимость топлива.

"Думаю, самый справедливый подход в формировании транспортного налога – это включение обязательных платежей в стоимость бензина. Тот, кто больше ездит, больше тратит горючего, должен и платить больше. Это мотивировало бы автовладельцев пересесть на более экономичные модели авто. А это очень актуально для нашей страны. Мне, вообще, обидно, что в то время, когда в Европе к 2035 году полностью планируют прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), Казахстан продолжает превращаться в свалку старых машин, ухудшая и без того сложную экологическую обстановку в республике. Смысл внутреннего производства автомобилей всегда в том, чтобы цены на них были ниже мировых. У нас этого нет, хотя на поддержку отечественного автопрома ежегодно тратятся многомиллиардные бюджетные средства. И это какой-то абсурд. Нужно пересмотреть всю схему ценообразования автомобилей и методику расчета суммы первичной регистрации, утильсбора и всех других видов обязательных платежей в сторону снижения, потому что у нас очень дорогие машины", – отметил он.

При наличии огромной территории казахстанцы, по словам Рустема Жансеитова, давно уже должны были стать автомобильной нацией, как американцы или канадцы.

Есть ли прямая корреляция между налогом на транспорт и состоянием автопарка в Казахстане?

С одной стороны, государство предпринимает определенные меры, чтобы казахстанский рынок не заполонил откровенный автохлам. К примеру, сборы за первичную регистрацию автомобилей возрастом до трех лет составляют 50 МРП (около 153 тыс. тенге), 0,25 МРП – за машины, сошедшие с заводского конвейера менее двух лет назад. Однако для авто старше трех лет придется уплатить сразу 500 МРП. Сумма утильсбора варьируется от 230 тыс. до 1,8 млн тенге, в зависимости от объема двигателя.

С другой стороны, сегодня половина автопарка страны - автомобили старше 20 лет. То есть около 2 млн легковых машин – самое настоящее старье, которое в ближайшее время истлеет на казахстанской земле. Доля легковых автомобилей старше 10 лет составляет 70,6% от всего отечественного автопарка.

В заключение отметим, что ознакомиться с размером налога на транспорт и оплатить его можно с помощью различных онлайн-платформ государственных органов и банковских мобильных приложений.

Автор: Дулат Тулепов