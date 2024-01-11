Как платить налог на транспорт в Казахстане

В Комитете государственных доходов напомнили автовладельцам о приближающемся сроке уплаты налога на транспортные средства за прошедший год, сообщает Zakon.kz.

Срок уплаты

Срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года.

"При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3 450 тенге, действовавший в 2023 году", – рассказали в пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

Как самостоятельно рассчитать налог на транспорт?

Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении "e-Salyq Azamat".

"При этом в целях определения сальдо расчетов налоговыми органами ежегодно производится исчисление налога на транспортные средства физических лиц за соответствующий год", – отметили в ведомстве.

Как уведомят автовладельцев?

Информация по исчисленным суммам налога будет направлена в марте 2024 года пользователям мобильных приложений банков в виде PUSH-уведомлений.

Также информация о сумме налога будет размещена в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях "e-Salyq Azamat" и банков второго уровня.

Все пользователи указанных мобильных приложений смогут увидеть исчисленные суммы налога на транспортные средства за 2023 год.

Способы оплаты налога

Налог на транспортные средства можно оплатить в вышеуказанных мобильных приложениях.

Уплатить налог физические лица могут и другими способами: наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.

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