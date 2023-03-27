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Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры

Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Акимат Алматы опубликовал список жилых комплексов, в которых не рекомендуется покупать квартиры, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении ведомства, Управлением градостроительного контроля Алматы в ходе мониторинга интернет-ресурсов были выявлены объявления о продаже недвижимости в ниже представленных многоквартирных жилых домах, на строительство которых отсутствует полный пакет документов.

ЖК Auezov Apartaments

Этот ЖК расположен в Алмалинском районе по ул. Карасай батыра, 183/19. Заказчик ТОО "Garant LTD Service".

"30 апреля 2021 года со стороны заказчика ТОО "Garant LTD Service" по вышеуказанному адресу было подано уведомление на реконструкцию существующих зданий и строительство пристройки административного здания с объектами обслуживания со сносом существующих строений".Пресс-служба акимата Алматы

Однако на сайтах продажи недвижимости размещена реклама квартир по указанному адресу, что не соответствует имеющимся документам.

ЖК Tole BI Residence

Второй комплекс находится в Алмалинском районе по ул. Аносова, 103 "Б". Заказчик ТОО "Adal Сity Stroy".

Согласно представленной на сайтах информации, первый блок будет сдан в эксплуатацию в 4-м квартале 2023 года.

"Однако на сегодняшний день уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту не поступало и строительно-монтажные работы не ведутся".Пресс-служба акимата Алматы

"Настоятельно рекомендуем алматинцам перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов. Сделать это можно по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36", — отмечено в публикации.

2 марта аким Ерболат Досаев высказался о незаконных строениях и киосках. 


"К сожалению, незаконные строения, киоски в городе я не могу убрать. Я не имею права, потому что я должен подать в суд, он вынесет решение, а владельцы имеют право подать апелляцию и кассацию".Ерболат Досаев

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Анастасия Московчук
Алматы
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