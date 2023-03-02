Аким Алматы высказался о незаконных строениях и киосках

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями анонсировал изменения в законодательстве, усиливающие полномочия акимата города в сфере градостроительного контроля, сообщает Zakon.kz.

Одна из жительниц Медеуского района спросила главу мегаполиса, почему акимат закрывает глаза и позволяет ресторанам использовать общественную территорию под свои нужды. Она привела в пример одно из заведений по улице Кунаева, где хозяева вырубили деревья, застелили газон и часть арыка асфальтом, чтобы сделать парковку.

"Субъекты бизнеса находятся под мораторием. К сожалению, незаконные строения, киоски в городе я не могу убрать. Я не имею права, потому что я должен подать в суд, он вынесет решение, а владельцы имеют право подать апелляцию и кассацию", – ответил аким Алматы Ерболат Досаев.

По его словам, многие компании в рамках тех разрешений, которые им дали на строительство и реконструкцию, могут забрать у дороги или тротуара полметра. Поэтому гражданам приходится сталкиваться с такими фактами.

"Но мы надеемся, если возможности градостроительного контроля у нас в городе будут усилены, ситуация разрешится. Президент меня поддержал, мы изменения законодательные сделаем и получим такие права", – добавил Ерболат Досаев.

В свою очередь аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил, что акимат встречался с представителями ресторана.

"Мы комплексно этим вопросом занимаемся, в судебном порядке будем доводить до результата по сносу. Что касается асфальтового покрытия, которое они сделали со своей стороны тротуара, восстановительные работы будут проведены за счет собственника здания". Еркебулан Оразалин

Ранее аким Алматы на встрече с жителями рассказал, как решат проблему плохой связи в городе, а также сообщил, что в 2023 году появятся специальные парковки для таксистов.