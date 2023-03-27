Кто проходит в маслихаты Туркестана и Усть-Каменогорска по одномандатным округам

Фото: Zakon.kz

Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших на выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.

Туркестан: Ардак Мансуров, 1988 года рождения, частный предприниматель, учредитель ТОО;

Галымжан Худияров, 1983 года рождения, директор плавательного бассейна областного управления физической культуры и спорта;

Аманжол Мәди, 1986 года рождения, заместитель директора областного филиала Государственной корпорации "Правительство для граждан";

Бегахмет Абусейтов, 1972 года рождения, декан факультета МКТУ им.Яссауи;

Жамила Сулейменова, 1964 года рождения, заведующая межрайонного имущественного комплекса;

Сакен Хандиллаев, 1975 года рождения, директор редакции газеты "Жаңа тұран";

Ақниет Асылов, 1990 года рождения, директор ТОО "Түркістан жарық-тазалық";

Гаппар Cарсенбаев, 1974 года рождения, Председатель Туркестанского городского филиала партии "Аманат";

Нұрсұлтан Жусипбаев, 1991 года рождения, заведующий сектором партии Amanat;

Даурен Танирбергенов, 1988 года рождения, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им.А.Нурмаханова;

Данияр Аюпов, 1984 года рождения, руководитель ТОО "Салих";

Құлбатыр Мұсабек, 2001 года рождения, частный предприниматель замдиректора ТОО "Ырысты Бақ";

Тажибек Мусаев, 1958 года рождения, частный предприниматель;

Данияр Мусабеков, 1977 года рождения, старший эксперт ТОО "МФО КМФ";

Самат Рысбеков, 1985 года рождения, директор спортивной школы по национальным видам спорта;

Багдаулет Турманов, 1989 года рождения, директор ТОО "Өмір жолы";

Жанбота Тагайбаев, 1986 года рождения, директор Колл-центра;\

Жандос Арыстанов, 1988 года рождения, директор ТОО "Заңғар құрылыс"; Усть-Каменогорск: Бахыт Амантай, 1982 года рождения, руководитель КГУ "Центр территориального управления" акимата Усть-Каменогорска, партия Amanat;

Ербол Бакытжан, 1997 года рождения, должность - КГУ "Молодежный ресурсный центр" акимата Усть-Каменогорска, руководитель сектора анализа и мониторинга в молодежной среде, партия Amanat;

Адильбеков Айдос, 31.01.1997 года рождения, директор КГУ "Молодежный ресурсный центр" акимата города Усть-Каменогорска, партия "Байтак";

Есимбекова Арайлым, 1974 года рождения, председатель УКГФ партии Amanat, партия Amanat;

Смирнова Екатерина, 1974 года рождения, тренер ВКО "Специализированная школа- интернат и колледж одаренности в спорте", партия Amanat;

Бейсов Тилек, 1984 года рождения, директор ИП "Турдыбаева", партия "Respublica";

Осипов Михаил, 1975 года рождения, директор ТОО "Университет детей", партия Amanat;

Можанов Ерлан, 1976 года рождения, должность – директор ТОО "Шыгыс-Activ LNP, партия Amanat;

Саратова Наталья, 1981 года рождения, должность – директор ИП "Саратова Н.Ю.", самовыдвиженец;

Светаш Александр, 1978 года рождения, председатель Усть-Каменогорского городского маслихата, партия Amanat;

Шушаникова Надежда, 1982 года рождения, должность – учитель казахского языка и литературы средняя школа №36, партия Amanat;

Умирбекова Гаухар, 1977 года рождения, финансовый директор АО " УКА ТМК", партия Amanat;

Жолудев Денис, 1993 года рождения, директор КГУ "СДЮШОР по н/т" ВКО, партия Amanat;

Исраилов Руслан, 1994 года рождения, КГУ "Средняя школа № 17", учитель физической культуры, партия Amanat;

Горностаева Анжела, 1971 года рождения, председатель Усть-Каменогорского филиала Народной партии Казахстана, Народная партия Казахстана;

Леверинов Андрей, 1986 года рождения, директор ТОО "Техснаб ВКО", ДПК "Ак Жол";

Леверинов Андрей, 1986 года рождения, директор ТОО "Техснаб ВКО", ДПК "Ак Жол"; Толеген Мухтар, 1980 года рождения, ректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, партия Amanat;

Коротин Сергей, 1952 года рождения, директор ТОО "Oreon LТD", партия Amanat;

Байтеряков Михаил, 1983 года рождения, инженер-конструктор АО "УМЗ", партия Amanat;

Лоскутова Алла, 1964 года рождения, председатель КСК “Восток-39", партия Amanat;

Мусабек Ерлан, 1970 года рождения, главный врач ТОО "Ем алу плюс", партия Amanat;

Таженов Асхат, 1982 года рождения, КГП на ПХВ "Таза Өскемен" акимата Усть-Каменогорска, партия Amanat;

Умарбеков Нурлан, 1973 года рождения, главный специалист по социальным вопросам ТОО "Казцинк", партия Amanat;

Хуанбай Аскерхан, 1973 года рождения, директор ОФ "Отандастар", партия Amanat.

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