Кто проходит в маслихаты Туркестана и Усть-Каменогорска по одномандатным округам
Фото: Zakon.kz
Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших на выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.
Туркестан:
- Ардак Мансуров, 1988 года рождения, частный предприниматель, учредитель ТОО;
- Галымжан Худияров, 1983 года рождения, директор плавательного бассейна областного управления физической культуры и спорта;
- Аманжол Мәди, 1986 года рождения, заместитель директора областного филиала Государственной корпорации "Правительство для граждан";
- Бегахмет Абусейтов, 1972 года рождения, декан факультета МКТУ им.Яссауи;
- Жамила Сулейменова, 1964 года рождения, заведующая межрайонного имущественного комплекса;
- Сакен Хандиллаев, 1975 года рождения, директор редакции газеты "Жаңа тұран";
- Ақниет Асылов, 1990 года рождения, директор ТОО "Түркістан жарық-тазалық";
- Гаппар Cарсенбаев, 1974 года рождения, Председатель Туркестанского городского филиала партии "Аманат";
- Нұрсұлтан Жусипбаев, 1991 года рождения, заведующий сектором партии Amanat;
- Даурен Танирбергенов, 1988 года рождения, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им.А.Нурмаханова;
- Данияр Аюпов, 1984 года рождения, руководитель ТОО "Салих";
- Құлбатыр Мұсабек, 2001 года рождения, частный предприниматель замдиректора ТОО "Ырысты Бақ";
- Тажибек Мусаев, 1958 года рождения, частный предприниматель;
- Данияр Мусабеков, 1977 года рождения, старший эксперт ТОО "МФО КМФ";
- Самат Рысбеков, 1985 года рождения, директор спортивной школы по национальным видам спорта;
- Багдаулет Турманов, 1989 года рождения, директор ТОО "Өмір жолы";
- Жанбота Тагайбаев, 1986 года рождения, директор Колл-центра;\
- Жандос Арыстанов, 1988 года рождения, директор ТОО "Заңғар құрылыс";
Усть-Каменогорск:
- Бахыт Амантай, 1982 года рождения, руководитель КГУ "Центр территориального управления" акимата Усть-Каменогорска, партия Amanat;
- Ербол Бакытжан, 1997 года рождения, должность - КГУ "Молодежный ресурсный центр" акимата Усть-Каменогорска, руководитель сектора анализа и мониторинга в молодежной среде, партия Amanat;
- Адильбеков Айдос, 31.01.1997 года рождения, директор КГУ "Молодежный ресурсный центр" акимата города Усть-Каменогорска, партия "Байтак";
- Есимбекова Арайлым, 1974 года рождения, председатель УКГФ партии Amanat, партия Amanat;
- Смирнова Екатерина, 1974 года рождения, тренер ВКО "Специализированная школа- интернат и колледж одаренности в спорте", партия Amanat;
- Бейсов Тилек, 1984 года рождения, директор ИП "Турдыбаева", партия "Respublica";
- Осипов Михаил, 1975 года рождения, директор ТОО "Университет детей", партия Amanat;
- Можанов Ерлан, 1976 года рождения, должность – директор ТОО "Шыгыс-Activ LNP, партия Amanat;
- Саратова Наталья, 1981 года рождения, должность – директор ИП "Саратова Н.Ю.", самовыдвиженец;
- Светаш Александр, 1978 года рождения, председатель Усть-Каменогорского городского маслихата, партия Amanat;
- Шушаникова Надежда, 1982 года рождения, должность – учитель казахского языка и литературы средняя школа №36, партия Amanat;
- Умирбекова Гаухар, 1977 года рождения, финансовый директор АО " УКА ТМК", партия Amanat;
- Жолудев Денис, 1993 года рождения, директор КГУ "СДЮШОР по н/т" ВКО, партия Amanat;
- Исраилов Руслан, 1994 года рождения, КГУ "Средняя школа № 17", учитель физической культуры, партия Amanat;
- Горностаева Анжела, 1971 года рождения, председатель Усть-Каменогорского филиала Народной партии Казахстана, Народная партия Казахстана;
Леверинов Андрей, 1986 года рождения, директор ТОО "Техснаб ВКО", ДПК "Ак Жол";
- Толеген Мухтар, 1980 года рождения, ректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, партия Amanat;
- Коротин Сергей, 1952 года рождения, директор ТОО "Oreon LТD", партия Amanat;
- Байтеряков Михаил, 1983 года рождения, инженер-конструктор АО "УМЗ", партия Amanat;
- Лоскутова Алла, 1964 года рождения, председатель КСК “Восток-39", партия Amanat;
- Мусабек Ерлан, 1970 года рождения, главный врач ТОО "Ем алу плюс", партия Amanat;
- Таженов Асхат, 1982 года рождения, КГП на ПХВ "Таза Өскемен" акимата Усть-Каменогорска, партия Amanat;
- Умарбеков Нурлан, 1973 года рождения, главный специалист по социальным вопросам ТОО "Казцинк", партия Amanat;
- Хуанбай Аскерхан, 1973 года рождения, директор ОФ "Отандастар", партия Amanat.
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