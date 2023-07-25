В Алматы разработали карту округов по одномандатным депутатам
Фото: Zakon.kz
Маслихат города Алматы представил карту округов по одномандатным депутатам.
Теперь алматинцы могут легко получить информацию о депутатах, представляющих их округ на сайте Маслихата во вкладке "Карта округов".
Каждый округ на карте теперь представлен подробными данными о депутате, включая его фото и контактные данные. Также обозначены границы избирательного округа.
Фото: пресс-служба Маслихата Алматы
"Теперь каждый житель может выбрать свой адрес на карте и найти своего депутата. Кроме того, есть возможность оставить обращение и записаться на личный прием. Этот шаг был предпринят для повышения эффективности и улучшения взаимодействия между жителями и депутатами".Председатель городского маслихата Меиржан Отыншиев
Отметим, карта округов разработана совместно с управлением цифровизации Алматы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ