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Какой будет погода в последние дни марта в Астане, Алматы и Шымкенте

Какой будет погода в последние дни марта в Астане, Алматы и Шымкенте Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 28-30 марта, сообщает Zakon.kz.

Астана

28 марта – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 11-13 тепла.

29 марта – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 10-12 тепла.

30 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.

Алматы

28 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла.

29 марта – переменная облачность, к концу дня дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 20-22 тепла.

30 марта – переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.

Шымкент

28 марта – небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 24-26 тепла.

29 марта – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла.

30 марта – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла.

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Анастасия Стативкина
Астана Алматы Шымкент
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