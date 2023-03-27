Какой будет погода в последние дни марта в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 28-30 марта, сообщает Zakon.kz.

Астана 28 марта – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 11-13 тепла. 29 марта – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 10-12 тепла. 30 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла. Алматы 28 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла. 29 марта – переменная облачность, к концу дня дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 20-22 тепла. 30 марта – переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла. Шымкент 28 марта – небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 24-26 тепла. 29 марта – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла. 30 марта – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла. Читайте также Нурлан Абдиров встретился с Главой Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Разработать возможности создания садково-бассейнового хозяйства предлагают в Мангистау Транзитные грузовые потоки из КНР в ЦА переориентируют на станцию Алтынколь

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