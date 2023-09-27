Какой будет погода в последние дни сентября в Астане, Алматы и Шымкенте
Астана
28 сентября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С.
29 сентября – переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.
30 сентября – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +12+14°С.
Алматы
28 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.
29 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С.
30 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +17+19°С.
Шымкент
28 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.
29 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.
30 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.