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Какой будет погода в последние дни сентября в Астане, Алматы и Шымкенте

Какой будет погода в последние дни сентября в Астане, Алматы и Шымкенте Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в столице, Алматы и Шымкенте на 28-30 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

28 сентября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С.

29 сентября – переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.

30 сентября переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +12+14°С.

Алматы

28 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.

29 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С.

30 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +17+19°С.

Шымкент

28 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.

29 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

30 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

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