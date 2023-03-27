Как определить сумму налога при реализации имущества

В Комитете государственных доходов рассказали, как исполнить налоговые обязательства казахстанцам при получении дохода от реализации недвижимости, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в КГД, имущественный доход возникает при реализация недвижимости:

некоммерческое имущество : жилища (квартиры, индивидуальные жилые дома, комнаты в общежитие), дачи, земельные участки под ИЖС, садовые участки, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи.

: жилища (квартиры, индивидуальные жилые дома, комнаты в общежитие), дачи, земельные участки под ИЖС, садовые участки, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи. коммерческое имущество: (магазин, офис, гостиница, ресторан и т.д.), земельные участки с целевым назначением для коммерческой деятельности (под строительство такой недвижимости, для ведения крестьянского хозяйства).

При этом объектом налогообложения является доход от прироста стоимости:

некоммерческое имущество – исключительно находящиеся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности на такие объекты.

– исключительно находящиеся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности на такие объекты. коммерческое имущество – вне зависимости от срока владения такими объектами.

Как определяется прирост стоимости: это положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения.

В случае отсутствия цены (стоимости) приобретения:

недвижимость приобретена ранее по договору мены (если отсутствует цена в договоре мены) - положительная разница между ценой реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности.

некоммерческая недвижимость ранее получена в виде наследства или благотворительности:

- положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;

- если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности.

коммерческая недвижимость ранее получена в виде наследства или благотворительности:

- положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;

- если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – цена (стоимость) реализации.

недвижимость ранее получена по договору дарения:

- некоммерческое имущество, за исключением земельных участков (квартиры, дачи, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи, индивидуальные жилые дома) - положительная разница между ценой реализации имущества и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности;

- коммерческое имущество, за исключением земельных участков - цена (стоимость) реализации;

- земельные участки под ИЖС и коммерческую недвижимость, садовые участки - положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и кадастровой (оценочной) стоимостью земельного участка, определенной Государственной корпорацией "Правительство для граждан", ведущей государственный земельный кадастр, на одну из наиболее поздних дат:

1.дату возникновения права собственности на земельный участок;

2.последнюю дату, предшествующую дате возникновения права собственности на земельный участок.

индивидуальный жилой, ранее построенный самостоятельно:

- положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;

- если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – прирост стоимости определяется как положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности.

Налоговые обязательства

исчисление индивидуального подоходного налога с имущественного дохода самостоятельно по ставке 10%;

представление Декларации по ИПН (форма 240.00) в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен имущественный доход;

уплата индивидуального подоходного налога на КБК 101202 по месту регистрации (жительства) физического лица не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен такой доход.

Лица, предоставившие декларацию в рамках всеобщего декларирования на первом этапе, то есть в 2021 году, при возникновении имущественного дохода обязаны предоставить декларацию по форме 270.00.

При этом в КГД подчеркнули, что имущественный доход не возникает: