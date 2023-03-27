Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как определить сумму налога при реализации имущества

Как определить сумму налога при реализации имущества Фото: freepik
В Комитете государственных доходов рассказали, как исполнить налоговые обязательства казахстанцам при получении дохода от реализации недвижимости, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в КГД, имущественный доход возникает при реализация недвижимости:

  • некоммерческое имущество: жилища (квартиры, индивидуальные жилые дома, комнаты в общежитие), дачи, земельные участки под ИЖС, садовые участки, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи.
  • коммерческое имущество: (магазин, офис, гостиница, ресторан и т.д.), земельные участки с целевым назначением для коммерческой деятельности (под строительство такой недвижимости, для ведения крестьянского хозяйства).

При этом объектом налогообложения является доход от прироста стоимости:

  • некоммерческое имущество – исключительно находящиеся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности на такие объекты.
  • коммерческое имущество – вне зависимости от срока владения такими объектами.

Как определяется прирост стоимости: это положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения.

В случае отсутствия цены (стоимости) приобретения:

  • недвижимость приобретена ранее по договору мены (если отсутствует цена в договоре мены) - положительная разница между ценой реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности.
  • некоммерческая недвижимость ранее получена в виде наследства или благотворительности:

- положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;

- если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности.

  • коммерческая недвижимость ранее получена в виде наследства или благотворительности:

- положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;

- если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – цена (стоимость) реализации.

  • недвижимость ранее получена по договору дарения:

- некоммерческое имущество, за исключением земельных участков (квартиры, дачи, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи, индивидуальные жилые дома) - положительная разница между ценой реализации имущества и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности;

- коммерческое имущество, за исключением земельных участков - цена (стоимость) реализации;

- земельные участки под ИЖС и коммерческую недвижимость, садовые участки - положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и кадастровой (оценочной) стоимостью земельного участка, определенной Государственной корпорацией "Правительство для граждан", ведущей государственный земельный кадастр, на одну из наиболее поздних дат:

1.дату возникновения права собственности на земельный участок;

2.последнюю дату, предшествующую дате возникновения права собственности на земельный участок.

  • индивидуальный жилой, ранее построенный самостоятельно:

- положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;

- если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – прирост стоимости определяется как положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности.

Налоговые обязательства

  • исчисление индивидуального подоходного налога с имущественного дохода самостоятельно по ставке 10%;
  • представление Декларации по ИПН (форма 240.00) в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен имущественный доход;
  • уплата индивидуального подоходного налога на КБК 101202 по месту регистрации (жительства) физического лица не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен такой доход.

Лица, предоставившие декларацию в рамках всеобщего декларирования на первом этапе, то есть в 2021 году, при возникновении имущественного дохода обязаны предоставить декларацию по форме 270.00.

При этом в КГД подчеркнули, что имущественный доход не возникает:

  • в случае отсутствия прироста стоимости;
  • при дарении недвижимого имущества другому физическому лицу (у дарителя).

Читайте также

Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Налоги на несуществующие автомобили получают жители ЗКО

Какие налоги нужно оплатить до 20 марта и представить налоговую отчетность

Лариса Черненко
Комитет государственных доходов
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Казахстан
Многоходовая спецоперация КНБ: в Алматы задержан организатор наркоканала со 100 кг героина
обращение монахов
Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в нескольких областях, монахи обратились к Зеленскому
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления