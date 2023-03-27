Как определить сумму налога при реализации имущества
Как пояснили в КГД, имущественный доход возникает при реализация недвижимости:
- некоммерческое имущество: жилища (квартиры, индивидуальные жилые дома, комнаты в общежитие), дачи, земельные участки под ИЖС, садовые участки, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи.
- коммерческое имущество: (магазин, офис, гостиница, ресторан и т.д.), земельные участки с целевым назначением для коммерческой деятельности (под строительство такой недвижимости, для ведения крестьянского хозяйства).
При этом объектом налогообложения является доход от прироста стоимости:
- некоммерческое имущество – исключительно находящиеся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности на такие объекты.
- коммерческое имущество – вне зависимости от срока владения такими объектами.
Как определяется прирост стоимости: это положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения.
В случае отсутствия цены (стоимости) приобретения:
- недвижимость приобретена ранее по договору мены (если отсутствует цена в договоре мены) - положительная разница между ценой реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности.
- некоммерческая недвижимость ранее получена в виде наследства или благотворительности:
- положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;
- если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности.
- коммерческая недвижимость ранее получена в виде наследства или благотворительности:
- положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;
- если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – цена (стоимость) реализации.
- недвижимость ранее получена по договору дарения:
- некоммерческое имущество, за исключением земельных участков (квартиры, дачи, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи, индивидуальные жилые дома) - положительная разница между ценой реализации имущества и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности;
- коммерческое имущество, за исключением земельных участков - цена (стоимость) реализации;
- земельные участки под ИЖС и коммерческую недвижимость, садовые участки - положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и кадастровой (оценочной) стоимостью земельного участка, определенной Государственной корпорацией "Правительство для граждан", ведущей государственный земельный кадастр, на одну из наиболее поздних дат:
1.дату возникновения права собственности на земельный участок;
2.последнюю дату, предшествующую дате возникновения права собственности на земельный участок.
- индивидуальный жилой, ранее построенный самостоятельно:
- положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;
- если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – прирост стоимости определяется как положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности.
Налоговые обязательства
- исчисление индивидуального подоходного налога с имущественного дохода самостоятельно по ставке 10%;
- представление Декларации по ИПН (форма 240.00) в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен имущественный доход;
- уплата индивидуального подоходного налога на КБК 101202 по месту регистрации (жительства) физического лица не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен такой доход.
Лица, предоставившие декларацию в рамках всеобщего декларирования на первом этапе, то есть в 2021 году, при возникновении имущественного дохода обязаны предоставить декларацию по форме 270.00.
При этом в КГД подчеркнули, что имущественный доход не возникает:
- в случае отсутствия прироста стоимости;
- при дарении недвижимого имущества другому физическому лицу (у дарителя).