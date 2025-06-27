Налог на имущество: что важно знать и когда платить

Казахстанцы начали получать оповещения о необходимости уплатить налог на имущество. В Комитете государственных доходов рассказали, в какие сроки необходимо оплатить налог и как это сделать, сообщает Zakon.kz.

Так, 1 октября 2025 года истекает срок уплаты физическими лицами – собственниками недвижимого имущества и земельных участков налога на имущество за 2024 год.

Налог исчисляется налоговыми органами на основании стоимости объектов налогообложения, определяемой Госкорпорацией "Правительство для граждан", и фактического срока владения имуществом на праве собственности.

Уведомления по предстоящим суммам налога начнут направлять в июле месяце текущего года. Кроме того, пользователям мобильных приложений банков второго уровня уже направляются PUSH-уведомления по предстоящим платежам по налогу на имущество.

Вместе с тем в КГД напомнили, что со 2 октября 2025 года казахстанцам, не оплатившим своевременно сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

Уплатить налог можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал "Электронное правительство", наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, а также с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.