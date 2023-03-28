В Шымкенте будет создан медико-фармацевтический кластер

Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить к 2025 году долю отечественного производства в фармацевтической промышленности до 50%.

В этой связи в стране планируется создание трех медико-фармацевтических кластеров в Астане, Шымкенте и Актобе, что значительно сократит зависимость от импорта и обеспечит национальную лекарственную безопасность РК.

17 марта на заводе SANTO состоялось официальное подписание Меморандума о создании медико-фармацевтического кластера "Шымкент" между акиматом города Шымкент, Комитетом медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, ТОО "СК-Фармация", ОЮЛ "Ассоциация фармацевтический кластер Южного Казахстана, АО "Южно-Казахстанская медицинская академия" и компанией SANTO.

На конкурс по созданию кластера подали заявки более 20 регионов Казахстана. Шымкент оказался наиболее перспективным, обогнав даже Караганду, так как в городе сконцентрированы производственные площадки, медицинские и фармацевтические вузы и ассоциации. Это отметила исполняющая обязанности председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Лаура Ахметнияз. Она подчеркнула, что сегодня в Шымкенте успешно работает фармкластер полного цикла.

"Поэтому у Шымкента есть важные преимущества для развития медико-фармацевтического кластера: система подготовки квалифицированных кадров, партнеры по сбыту, сервисная и инфраструктурная поддержка. Пандемия 2020 года показала, что в критической ситуации каждое государство отвечает само за себя. И поэтому вопрос развития отечественной фармацевтической промышленности является вопросом национальной безопасности страны". Лаура Ахметнияз

Обеспечивать население страны качественными и эффективными медицинскими препаратами исполняющий обязанности генерального директора SANTO Адилхан Темирбеков назвал первостепенной задачей компании. Он отметил, что на заводе созданы условия, которые гарантируют качество, соответствующее передовым международным стандартам.

Фото: Santo

"Мы также развиваем науку, проводим исследования и разработку современных лекарств. Для этого мы активно инвестируем в обучение наших сотрудников, открыли первый в Казахстане Цифровой образовательный инженерный центр, строим новейшую лабораторию и внедряем инновации на производстве. У нас накоплены колоссальный опыт и знания, которыми мы намерены активно делиться. Я уверен, что наше сотрудничество по медико-фармацевтическому кластеру "Шымкент" уже в ближайшее время даст свои положительные результаты для всей системы здравоохранения РК". Адилхан Темирбеков

Надо отметить, что предприятие развивается и инвестиционный проект SANTO является одним из крупнейших. Его стоимость превысила $108 миллионов. Что касается развития кадрового потенциала, то сейчас на предприятии работают свыше 1200 квалифицированных сотрудников. Инвестиции позволили запустить цех по производству ампул и инфузий, цех асептической рассыпки порошков антибиотиков (cGMP), твердых лекарственных средств (cGMP), линию влажной грануляции в цехе твердых пероральных средств, а также модернизировать склад (cGDP) и лабораторию. Дан старт проекту строительства новой лаборатории и R&D центра.

Клинические исследования новых лекарственных средств, выпускаемых на заводе SANTO, будут проводиться на базе Шымкентской городской многопрофильной больницы №2 и "Центра сердца". Научное и методическое сопровождение обеспечат клинические кафедры ЮКМА, как и грантовые научные проекты по клиническим исследованиям. Кроме того, планируется строительство крупнейшей многопрофильной университетской клиники.

Фото: Santo

Напомним, сейчас на рынке Казахстана более восьми тысяч медицинских препаратов. При этом отечественные составляют лишь незначительную часть от общего количества. Научная работа по разработке новых препаратов отечественного производства должна и будет происходить при поддержке государства.

В подписании меморандумов о сотрудничестве в рамках создания медико-фармацевтического кластера "Шымкент" также приняли участие представители Технодолиной медицинской промышленности Вонджу (WMIT) – города-кластера медицинской промышленности Южной Кореи. Директор Института развития индустрии здравоохранения Кореи (KHIDI) по странам СНГ Чой Чжун Хи отметил, что институт развития индустрии здравоохранения Южной Кореи (KHIDI) давний партнер Казахстана.