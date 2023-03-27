Женис Касымбек о дорогах: Некачественно выполненные работы принимать не будем

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о состоянии дорог после зимнего периода, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram аким написал, что с наступлением весны на некоторых улицах асфальт в буквальном смысле "поплыл" вместе со снегом.

"Не все дороги были выполнены качественно и на совесть. Поступают нарекания и со стороны жителей. Профильное управление вместе с дорожниками должны обеспечить качество и долгий срок службы ремонтируемых дорог и улиц". Аким Астаны Женис Касымбек

По словам акима, с учетом обращений необходимо актуализировать список улиц. В первую очередь необходимо отремонтировать там, где высокая проходимость, новые социальные объекты (подъездные пути). Также есть улицы в жилых массивах, которые ранее никогда не были заасфальтированы. Есть еще застраивающиеся районы, где дороги будут построены только после завершения строительства инженерной инфраструктуры и домов, до этого необходимо обеспечить временной отсыпкой.



"Сезон дорожных работ короткий. Поэтому нет времени на раскачку. Некачественно выполненные работы принимать не будем." Аким Астаны Женис Касымбек

Ранее в акимате Астаны рассказали, почему в растут цены на продукты.