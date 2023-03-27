Почему в Астане растут цены на продукты, рассказали в акимате

Заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства акимата Астаны Максат Жанабаев назвал основную причину, из-за чего в столице растут цены, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам замруководителя главы управления, основная причина роста цен кроется в посреднических схемах.

"В основном на рост цен влияют как раз-таки посреднические схемы. Здесь нужно отметить, что сами производители не поднимают, а поднимают именно посредники, которые стоят между розничным реализатором, создают посредническую схему". Максат Жанабаев

Он отметил, что именно посредники накручивают от 40 и до 50% стоимости товара.

"Сегодня мы проводим работу совместно с региональной комиссией. Эту работу будем продолжать и решать вопросы стабилизации цен, а также проводить работу по доведению законных мер – по 15% торговой надбавке". Максат Жанабаев

7 февраля 2023 года заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства раскритиковал акиматы.

Он указал, что работа по стабилизации цен ведется слабо. Наибольший уровень продовольственной инфляции сложился в Астане, Шымкенте, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Улытауской областях.

