Почему в Астане растут цены на продукты, рассказали в акимате
Фото: Zakon.kz
Заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства акимата Астаны Максат Жанабаев назвал основную причину, из-за чего в столице растут цены, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам замруководителя главы управления, основная причина роста цен кроется в посреднических схемах.
"В основном на рост цен влияют как раз-таки посреднические схемы. Здесь нужно отметить, что сами производители не поднимают, а поднимают именно посредники, которые стоят между розничным реализатором, создают посредническую схему". Максат Жанабаев
Он отметил, что именно посредники накручивают от 40 и до 50% стоимости товара.
"Сегодня мы проводим работу совместно с региональной комиссией. Эту работу будем продолжать и решать вопросы стабилизации цен, а также проводить работу по доведению законных мер – по 15% торговой надбавке". Максат Жанабаев
7 февраля 2023 года заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства раскритиковал акиматы.
Он указал, что работа по стабилизации цен ведется слабо. Наибольший уровень
продовольственной инфляции сложился в Астане, Шымкенте, Кызылординской,
Северо-Казахстанской, Актюбинской и Улытауской областях.
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