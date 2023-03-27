Три человека погибли и двое получили ранения в ДТП в Жетысуской области

В результате ДТП на трассе "Алматы-Оскемен" погибли три человека, еще двоих пострадавших с различными травмами госпитализировали в районную больницу, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 27 марта на территории Аксуского района области.

Автомобили Toyota Camry и Kia Rio столкнулись на 406 км трассы "Алматы-Оскемен", когда один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

За рулем Kia находилась 40-летняя женщина, за рулем Toyota Camry 39-летний мужчина.

"Виновник ДТП будет установлен в ходе расследования по результатам назначенных экспертиз. На месте происшествия продолжают работать патрульные полицейские и дознаватели". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Днем ранее в ДТП в Жетысуской области пострадали 6 человек, включая ребенка.