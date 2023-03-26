Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

6 человек, включая ребенка, пострадали в ДТП в Жетысуской области

6 человек, включая ребенка, пострадали в ДТП в Жетысуской области Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Сильное ДТП произошло на трассе Алматы – Оскемен в Коксуском районе Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

На 203 км трассы столкнулись Toyota Gracia и эвакуатор Mercedes-Benz, передает Telegram-канал POLISIA.KZ.

В районную больницу на медобследование доставили шесть пострадавших, в том числе несовершеннолетнего ребенка.

Сейчас полиция выясняет, что послужило причиной аварии.

Ранее в Актюбинской области поезд столкнулся с автомобилем.

Читайте также

Тысячи людей вышли на протесты в Израиле после увольнения министра обороны

Землетрясение зафиксировали сейсмологи Казахстана

Медики рассказали о состоянии мужчины, на которого сбросили мебель в Актау

Константин Вноровский
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение монахов
Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в нескольких областях, монахи обратились к Зеленскому
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
авто
Алматинца задержали при попытке поменять детали арендованной машины на битые
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в крупных городах РК
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в крупных городах РК
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления