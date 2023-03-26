6 человек, включая ребенка, пострадали в ДТП в Жетысуской области
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Сильное ДТП произошло на трассе Алматы – Оскемен в Коксуском районе Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.
На 203 км трассы столкнулись Toyota Gracia и эвакуатор Mercedes-Benz, передает Telegram-канал POLISIA.KZ.
В районную больницу на медобследование доставили шесть пострадавших, в том числе несовершеннолетнего ребенка.
Сейчас полиция выясняет, что послужило причиной аварии.
Ранее в Актюбинской области поезд столкнулся с автомобилем.
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