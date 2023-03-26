6 человек, включая ребенка, пострадали в ДТП в Жетысуской области

Сильное ДТП произошло на трассе Алматы – Оскемен в Коксуском районе Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

На 203 км трассы столкнулись Toyota Gracia и эвакуатор Mercedes-Benz, передает Telegram-канал POLISIA.KZ.

В районную больницу на медобследование доставили шесть пострадавших, в том числе несовершеннолетнего ребенка.

Сейчас полиция выясняет, что послужило причиной аварии.

Ранее в Актюбинской области поезд столкнулся с автомобилем.